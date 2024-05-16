Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.



"GÖRÜŞMELER DOĞRU"

Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." dedi.

"GÜNEŞ ÇOK İSTEKLİ"

Şenol Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok." ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü çalıştırmış ve Güney Kore ile yakın ilişkiler kurmuştu. Şenol Güneş son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.