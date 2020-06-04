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Spor

Federasyon'dan ''yabancı sayısı'' açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2020-2021 sezonunda Efeler Ligi, Sultanlar Ligi, 1. ve 2. Lig'deki yabancı oyuncu sayılarını değiştirmedi.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:24
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TVF, 2020-2021 sezonu öncesi Efeler Ligi, Sultanlar Ligi, 1. ve 2. Lig’deki (Kadın-Erkek) kulüplere bildirilerini internet sitesinde yayımladı. Federasyon, yabancı sporcu sayısında değişikliğe gitmedi. 

Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi’nde takımlar 14 kişilik müsabaka kadrosunda ve aynı anda oyunda en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebilmek üzere toplam 4 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecek. 

1. Lig’deki kulüpler 3 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek fakat bunların 2’sine maç kadrosuna yer verebilecek. 

2. Lig’de de yine yabancı oyuncu oynatılamayacak.

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