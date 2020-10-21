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Spor

Federer ocak ayında kortlara dönecek

İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı yüzünden bir yıla yakın süredir uzak kaldığı kortlara, 2021'in ocak ayında düzenlenecek Avustralya Açık Turnuvası ile dönmeyi planladığını açıkladı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:01
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Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, İsviçre dergisi Schweizer Illustrierte'ye sakatlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şubat ve haziran aylarında sağ dizinden ameliyat edilen Federer, başka operasyon geçirmeyeceğini belirterek, "Yoğunlaştığım dayanıklılık ve kuvvet antrenmalarını bir süredir acı çekmeden gerçekleştiriyorum. Yüzde 100 hazır olmadan bir turnuvaya çıkmayacağım. Şu an için korta dönüşüm, ocak ayındaki Avustralya Açık'ta olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasının 4. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, emeklilik planıyla ilgili soruya ise "Keyif aldığım sürece tenis oynamaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

Federer, korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta adım atmıştı.

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