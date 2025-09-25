Federico Chiesa sessizliğini bozdu

Federico Chiesa, Arne Slot'un onu Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almama kararına ilişkin sessizliğini bozdu. İtalyan, Avrupa'da forma giyemeyecek olsa da hedefinin Arne Slot yönetiminde vazgeçilmez bir oyuncu hâline gelmek olduğunu söyledi.

CHİESA, 22 KİŞİLİK ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMADI

2024 yazında Liverpool'a katılan Chiesa, geçen sezon sadece 14 resmi maçta forma giydi. Bu durum, Arne Slot'un onu Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki 22 kişilik kadrodan çıkarmasını açıklayabilir. 27 yaşındaki oyuncu, Anfield'da Mohamed Salah ve Hugo Ekitike gibi isimlerin gerisinde kalsa da, bu sezon neler yapabileceğini göstermek için kararlı olduğunu vurguluyor.

"TAMAM, SORUN YOK"

Chiesa, kadroya alınmama kararını oldukça olgun karşıladı. Ardından Bournemouth karşısında kritik bir Premier Lig golü attı ve Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda Southampton'a karşı kazandığı maçta iki asist yaptı.

The Athletic'e konuşan Chiesa, tartışmadığını belirtti: "Hocam bana ne düşündüğünü ve neden böyle bir karar aldığını anlattı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadığım için üzüldüm; çünkü her oyuncunun hayali bu. Ama hocama sadece 'tamam, sorun yok' dedim. Çalışmaya devam edeceğim ve İngiltere Lig Kupası ile Premier Lig'te şansımı bulacağım. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve Liverpool için oynamak harika."