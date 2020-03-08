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Spor

Feghouli 100. maçında coştu!

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla 100. maçına Sivas deplasmanında çıktı. Cezayirli futbolcu, performansıyla sarı-kırmızılılara büyük katkı yaptı.

08 Mart 2020 Pazar 20:32 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:32

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta Sofiane Feghouli için özel anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın kanat oyuncusu Fehgouli, Sivasspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreç içersinde 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol ve 22 asistlik katkıda bulundu.

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