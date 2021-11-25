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Spor

Feghouli: Çok daha iyi hale geleceğiz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da 1 golün sahibi Sofiane Feghouli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:37
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası flaş röportajda konuştu.

İşte Sofiane Feghouli'nin sözleri:

"Elhamdülillah. Şükür. Çok mutluyuz. Bu akşam güzel bir reaksiyon gösterdik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Galibiyet de çok önemliydi."

"Daha çok süre bulabiliyorum. Oyunumu göstermem için daha fazla süre bulmam gerekiyor. Milli Takımda da süre bulmam etkili oldu. Genç bir takımız. Çok daha iyi hale geleceğiz."

"Lazio'ya karşı deplasmanda süper bir maç olacak. Biz de bunu bekliyoruz. Tüm futbolcular bu tür büyük maçları bitirmek ister. İyi bir sonuçla grubu lider bitireceğimizi düşünüyorum."

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