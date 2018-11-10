Feghouli: Hocamın tekrar bana güvenmesi için ekstra performans gösterdim
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, 3-0'lık Kayserispor galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Feghouli, alınan galibiyeti taraftara ve Fatih Terim'e armağan etti.
Feghouli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Bu maç benim için çok önemliydi çünkü hocamın bir kez daha bana güvenmesini istediğimi göstermek istedim. Pozisyonum çok önemli değil, sağ olur sol olur fark etmez. Hocamın tekrar bana güvenmesi için ekstra performans gösterdim."
"Galibiyeti taraftarımıza, hocamıza, bizimle beraber olmayan tüm arkadaşlarımıza armağan ediyorum. Önemli olan kazanmaktı, o yüzden çok mutluyum."
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