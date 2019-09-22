Feghouli ve Selçuk kadroda yok
GALATASARAY, bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde son çalışmasını dün yaptı.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı takım akşam saatlerinde de Malatya’ya gitti. Teknik Direktör Fatih Terim, sakatlıkları devam eden Younes Belhanda ve Emre Akbaba’nın yanı sıra Sofiane Feghouli ile Selçuk İnan’ı da Malatya kafilesine dahil etmedi. Maç kadrosunda 12 yabancı bulundurma hakkı olması nedeniyle Terim’in Fenerbahçe derbisi ve PSG maçı öncesi Feghouli’yi dinlendirmek için Cezayirli oyuncuyu kadro dışında bırakmayı tercih ettiği öğrenildi. Fatih Hoca’nın, Feghouli’nin yerine bu akşamki mücadelede Emre Mor ya da Adem Büyük’e şans vermesi, ayrıca sol bek için Nagatomo’yu da yedek bırakarak Ömer Bayram’ı ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi.
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