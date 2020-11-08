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Spor

Feghouli'den Arda Turan'a övgü dolu sözler

Galatsaray'ın Faslı yıldızı Sofiane Feghouli Sivasspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Arda Turan'a övgüler düzen yıldız isim, 'Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor.' dedi.

08 Kasım 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 23:23
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Galatasaraylı futbolcu Feghouli, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ifade eden Feghouli, "Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Sahada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz." dedi.

Feghouli açıklamalarının devamında; "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, Sivasspor karşısında da öyle oldu. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Arda Turan hem içeride hem de dışarıda bize liderlik ediyor." dedi.

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