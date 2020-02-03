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Spor

Feghouli her zamanki gibi ligin ikinci yarısında yükselişe geçti

2. yarının başlamasıyla bir kez daha kıpırdanan Galatasaray'ın 'Soso' lakaplı Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımda ve daha önce oynadığı takımlarda hep ligin 2. yarılarında yükselişe geçti.

03.02.2020  10:31 - Güncelleme: 03.02.2020  10:31

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Kayserispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Feghouli'nin bu gollerinden sonra 30 yaşındaki ismin daha önce oynadığı takımlarda da ligin ikinci yarılarında daha fazla gole katkı verdiği bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana Cezayürli oyuncu ligin ilk yarılarında toplam 10 kez gole katkı verirken ligin ikinci yarısında ise bu sayının 25'e çıktığı görüldü. West Ham United'da da ilk yarıda gole katkısı 1 olan Cezayirli yıldızın ikinci yarıda ise 5 gole katkı verdiği ortaya çıktı.

Kariyerinin zirvesini yaşadığı takımlardan Valencia'da da Feghouli'nin ligin ilk yarısında gole katkısı 20 olurken, 2. yarıda ise bu sayının 26 olması dikkatlerden kaçmadı.

İLK YARI GOL KATKISI

Galatasaray: 10

West Ham: 1

Valencia: 20

2. YARI GOL KATKISI

Galatasaray: 25

West Ham: 5

Valencia: 26

(Sporx)

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