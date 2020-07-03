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Spor

Feghouli'ye Katar ilgisi! Talipleri artıyor

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli'ye Katar'dan talipler artıyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu için bu kez de Al Duhail talip oldu.

03 Temmuz 2020 Cuma 18:03 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 18:03
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Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Sofiane Feghouli'ye, Katar'dan 2 ayrı kulüp talip oldu.

30 yaşındaki kanat oyuncusu için daha önce Al Gharafa'nın ilgisi olduğu biliniyordu. Feghouli'ye son olarak yine bir başka Katar ekibi Al Duhail talip oldu.

İki Katar kulübünün dışında diğer Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de talipler var.

3 MİLYON 850 BİN AVRO MAAŞ!

Koronavirüs salgının getirdiği finansal zorluklar nedeniyle Galatasaray'da yüksek maaşlı futbolcularla yolların ayrılması gündeme gelebilir. Feghouli de yıllık 3 milyon 850 bin avro net ücreti ile yüksek maaşlı oyuncular arasında yer alıyor.

Feghouli, bu sezon Galatasaray ile 33 resmi maça çıktı. Cezayirli bu maçlarda takımına 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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