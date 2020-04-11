Feghouli: ''Koca sezon heba olmamalı''

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:24

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Sezonun kalan 8 haftalık diliminin haziran ayı başında oynanması planlanıyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli, Süper Lig'in geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Cezayirli futbolcu, bir şekilde ligin tamamlanmasını istediğini koca bir sezonun heba olmaması gerektiğini söyledi.

Feghouli, "Dünyadaki durumun farkındayız. Umarım işler düzelir geç de olsa ligi tamamlama fırsatını buluruz" diye konuştu.

Yıldız futbolcu, salgın sebebiyle antrenmanlarına evde devam ediyor. Sofiane Feghouli bu sezon ligde 21 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.