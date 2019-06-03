Fejsa, Fener’i istiyor
Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan Fenerbahçe’ye Ljubomir Fejsa’dan yeşil ışık.
Portekiz’in önde gelen gazetelerinden O Jogo’ya konuşan 30 yaşındaki Sırp ön libero Benfica’dan ayrılmak istediğini açıklayıp, “30 Haziran 2021’e kadar sözleşmem var ama fazla oynama şansı bulamıyorum. Ben oynayacağım bir takımda olmayı arzu ediyorum. Fener de bunlardan biri” ifadelerini kullandı. Benfica Kulübü, Fejsa için 3 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor.
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