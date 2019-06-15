Fejsa’nın maliyeti 8 milyon euro

FENERBAHÇE’NİN transfer listesindeki ana isimlerden Ljubomir Fejsa transferinin artık imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki ön libero için kulübü ile 3 milyon euroya anlaşmaya vardı. Sırp oyuncuya ise senelik 1.7 milyon euro ödenecek. 3 yıllık imza atacak olan Fejsa’nın önümüzdeki hafta içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Fejsa’nın sözleşmesinde ayrıca, “şampiyonluk halinde 300 bin euro alır” maddesinin de bulunacağı kaydedildi. Öte yandan Fejsa için Portekiz TVi24’ün spor yorumcusu Luis Aguilar bir değerlendirme yaparken, şu ifadeleri kullandı: “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor. Aslında Benfica’da da ilk 11’de oynaması gereken bir isimdi. Ancak teknik direktör değişikliği sonrası, yerini Samaris ve Florentino’ya kaptırdı.”