27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fejsa’nın maliyeti 8 milyon euro

Kanarya, anlaşmaya vardığı Benficalı oyuncu için kulübüne 3 milyon euro, kendisine de 3 yıl için 5.1 milyon euro ödeyecek. 30 yaşındaki ön libero ayrıca şampiyonluk halinde 300 bin euro bonus alacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’NİN transfer listesindeki ana isimlerden Ljubomir Fejsa transferinin artık imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler 30 yaşındaki ön libero için kulübü ile 3 milyon euroya anlaşmaya vardı. Sırp oyuncuya ise senelik 1.7 milyon euro ödenecek. 3 yıllık imza atacak olan Fejsa’nın önümüzdeki hafta içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Fejsa’nın sözleşmesinde ayrıca, “şampiyonluk halinde 300 bin euro alır” maddesinin de bulunacağı kaydedildi. Öte yandan Fejsa için Portekiz TVi24’ün spor yorumcusu Luis Aguilar bir değerlendirme yaparken, şu ifadeleri kullandı: “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor. Aslında Benfica’da da ilk 11’de oynaması gereken bir isimdi. Ancak teknik direktör değişikliği sonrası, yerini Samaris ve Florentino’ya kaptırdı.”

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

İSTOÇ´ta korkutan yangın! Havadan böyle görüntülendi...

İSTOÇ´ta korkutan yangın! Havadan böyle görüntülendi...

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA