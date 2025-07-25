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Spor

Felipe Augusto hedefini açıkladı: Sörloth'un izinden gitmek istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, Palandöken kampında açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Alexander Sörloth'un izinden giderek Avrupa'da iz bırakmak istediğini söyledi. Öncelikli hedefinin ise Trabzonspor'a faydalı olmak olduğunu belirtti.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Felipe Augusto hedefini açıkladı: Sörloth'un izinden gitmek istiyorum
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Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto, bordo-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor oyuncularından 21 yaşındaki futbolcu Augusto, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Augusto, fiziksel olarak kendini gayet iyi hissettiğini ve kampın güzel gittiğini dile getirdi.

Yeni bir yere adaptasyon sürecinin kolay olmadığını ancak takım arkadaşlarının ve herkesin kendisine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Augusto, "İlk andan beri evimdeymiş gibi hissediyorum. Hocamız, geldiğimiz ilk günden beri neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı, kendimi rahat ve iyi hissetmem gerektiğini ifade etti. Taktik çalışmasında benden en büyük talebi rahat olmam ve taktik anlayışını sahada en sonuna kadar gösterebilmem." dedi.

"BU HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY FUTBOL OYNAMAK, SAHADA OLABİLMEK"

Maçlardaki performansına yönelik soru üzerine Augusto, "Ben en sevdiğim işi yapıyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için, bu takımın renkleri için her zaman da böyle elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Maçlarda elinden gelen en iyi şeyi yapabilmek belki çok önemli ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemli. Benim adıma hazırlık maçı dahi olsa golle başlayabilmek özgüven açısından büyük katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

Takıma gelmeden önce oyuncularla ilgili araştırma yaptığını belirten Augusto, şunları kaydetti:

"Beni buraya getiren sebeplerden biri de burada daha önce oynayan santrfor oyuncuların çok başarılı olup farklı liglere gidip orada da kendilerini kanıtlayabilmeleriydi. Dolayısıyla ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Alexander Sörloth Avrupa'nın en gözde santrforlarından biri. O da burada oynadı, burada başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek, onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum."

"TEK VE İLK AMACIM HER ZAMAN TRABZONSPOR'A YARDIMCI OLABİLMEK"

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Augusto, "Sahanın neresinde olursam olayım tek ve ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Bütün oyuncular gibi saha içinde tabii ki olmak isterim ama saha içinde olsam da olmasam da yedek kulübesinde ya da dışarıda da bekliyor olsam da ilk amacım, tek önceliğim Trabzonspor'a yardımcı olabilmek, en büyük hedefim bu. Goller atarak, elimden gelenin en iyisini yaparak, sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. " dedi.

Augusto, Erzurum'un otel, spor salonları, saha ve hava şartları açısından futbolcular için kampa çok uygun olduğunu, kampın gayet başarılı ve çok verimli geçtiğini anlattı.

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