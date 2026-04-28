İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0487
  • EURO
    52,8713
  • ALTIN
    6777
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Felipe Augusto: İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk

Trabzonsporlu Felipe Augusto, Konyaspor karşısında özellikle ilk yarıda rakiplerinin daha etkili olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 00:47
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tümosan Konyaspor 2-1 kazandı.

Mücadele sonrası Trabzonsporlu Felipe Augusto yayıncı kuruluşa konuştu.

Felipe Augusto: "İlk yarı özelinde özellikle zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin gücünün farkındayız. İçerde iyi sonuçlar alan bir takım. Ama ilk yarı rakibimiz bizden daha iyiydi. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Belki ikinci gol gelse daha iyi olabilirdi ama olmadı. 3 maçtır kazanamıyoruz bu da bizi üzen bir durum."

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.