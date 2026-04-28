Felipe Augusto: İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tümosan Konyaspor 2-1 kazandı.

Mücadele sonrası Trabzonsporlu Felipe Augusto yayıncı kuruluşa konuştu.

Felipe Augusto: "İlk yarı özelinde özellikle zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin gücünün farkındayız. İçerde iyi sonuçlar alan bir takım. Ama ilk yarı rakibimiz bizden daha iyiydi. İkinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Belki ikinci gol gelse daha iyi olabilirdi ama olmadı. 3 maçtır kazanamıyoruz bu da bizi üzen bir durum."