Trabzonspor, yeni transferi Felipe Augusto'yu kadrosuna katmak için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulübün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı oyuncu Trabzon Havalimanı'na geldi.

Felipe Augusto'nun sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Hücum hattında görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziği ve bitirici özelliğiyle dikkat çekiyor.

Geçen sezon Cercle Brugge formasıyla 48 maça çıkan Felipe Augusto, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

İLK AÇIKLAMA

Havalimanında açıklamalarda bulunan Augusto, "Çocukken bile video oyunları oynarken, Trabzonspor'u biliyordum. Oyunlarda oynadığım kulüple ve oyuncularla beraber oynayacağım. Kimin oynayacağına Fatih Tekke karar verecek." dedi.

Uzun boylu ve güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyen Brezilyalı santrafor, kili mücadelelerde ayakta kalırım. Trabzonspor'a katkı sağlayacağım." şeklinde konuştu.