Trabzonspor, yeni transferi Felipe Augusto'yu kadrosuna katmak için resmi adımı attı. Bordo-Mavili kulüp, transfer görüşmelerine başlanan Brezilyalı oyuncunun bugün saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'na geleceğini duyurdu.
Felipe Augusto'nun sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Hücum hattında görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziği ve bitirici özelliğiyle dikkat çekiyor.
Geçen sezon Cercle Brugge formasıyla 48 maça çıkan Felipe Augusto, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı verdi.