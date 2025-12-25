Felipe Augusto: Trabzonspor'da oynamak çok büyük bir mutluluk

Augusto, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirterek, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve 'bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş' dedim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da oynamanın kendisi için inanılmaz bir adım olduğunu vurgulayan Augusto, "Çok büyük bir mutluluk. Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Augusto, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasının kendisine neler kattığını yönelik, "Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve 'size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!' diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor." görüşlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu, oyun içinde sürekli hareketli ve mücadele eden bir görüntüsünün bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir. Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Santrfor, arkası, merkez ve sol tarafta oynuyorum. Görev alanım değişiyor ama her koşulda benden beklenen görevleri her zaman yerine getirmeye ve mücadele etmeye çalışırım. Bazen bu gollerle, bazen de kayarak aldığım bir topla oldu ama her zaman mücadele vererek oldu."

Trabzon şehri hakkında konuşan sambacı, "Trabzonspor'a geldiğimde ilk öğrendiğim cümlelerden biri "Bizi Her Yer Trabzon" olmuştu. İlk geldiğimde herkes bana sürekli bunu söylemişti. Biraz araştırıp, daha iyi öğrenmeye çalıştım. Öğrendikten sonra dedim ki burası sporu yaşayan, futbolu yaşayan bir şehir. Bunu görebilmek harika bir duygu. Dışarıdaki insanlar da sizi gördüklerinde gösterdiği sevgiyi bir de saha içerisinde oyuncu olarak gördüğünüzde hep en iyinizi vermek istiyorsunuz. Oynarken de bunu düşünüp sahada hatırlıyorsunuz. Sizi dışarda görüp en iyini yap, bizim takımımızı temsil et diyen insanlar mutlaka aklanıza geliyor.

Yine stadyumda tribünlerde olan insanların da tutkusunu görmek, nasıl tezahürat yaptıklarını görmek, desteklerini görmek elbette size ekstra motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Saha dışında gerçekleştirdiği aktiviteler hakkında Augusto, "Futbol dışındaki, evdeki hayatım şöyle; aile insanıyım aslında. Ailemle hep evde olmaya çalışırım. Futbol dünyası çok yüksek yoğunlukta yaşanan bir dünya. O yüzden de izin veya bir boşluk olduğunda hep ailemle olup dinlenmeye çalışıyorum. Daha önce de dediğim gibi PlayStation oynamayı çok seven birisiyim. FIFA ve Rainbow 6 oyunlarını çok severim. Antrenmanlarda ve sahada olmadığımda hep evde ailemle olmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Futboldaki idolleri hakkında konuşan yıldız golcü, "Son yıllarda kariyerini takip ettiğim, neredeyse bütün maçlarını izlediğim ve kendime idol olarak gördüğüm isim Cristiano Ronaldo." Ama yalnızca golleriyle değil, aynı zamanda metalitesiyle de en çok sevdiği işini yapabilmek için vücuduna da çok iyi bakıyor. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Kendimin en iyisini verebilmek için hep zorluyorum. Hücum oyuncusu olarak da çok videolarını izlediğim Adriano'yu söyleyebilirim. İtalya'da oynamıştı, Flamengo'da da oynadı. Ve Fenomen Ronaldo. Elbette onlar Brezilya tarihinde iz bırakan santraforlar. Benim için de ilham kaynakları." dedi.

Maç öncesi rutinleri hakkında konuşan golcü oyuncu, "Elbette maçlarda bir rutinim var. Tanıdıklarımla sürekli iletişimde olmaya çalışırım. Bana hem özgüven hem de sakinlik aşılarlar. Sahada ihtiyaç duyduğum güveni almış olurum. Müzikle ilgili genelde Brezilya müzikleri dinlerim. Gol attığımda dans edebilmek için ilham veren müzikler olur. Maçlardan önce de hep dua ederim ki Tanrı iyi bir maç çıkarbilmemiz için kutsasın." sözlerini satf etti.

Öğrendiği Türkçe kelimeleri söyleyen Augusto, "Evet bazı kelimeler öğrendim. Bulunduğum ülkenin kültürünü de öğrenmeye çalışan biriyimdir. Buradaki insanlarla konuşarak bazı şeyleri öğrendim. Öğrendiğim kelimeler arasında merhaba, nasılsın, çok iyi, harika, güzel, çok iyi ve selamün aleyküm. Şimdilik bu kadar kelime öğrendim. (Gülerek)" dedi.

Son olarak Trabzon'da yer alan tarihi yerleri ailesiyle birlikte gezdiğininden bahseden Felipe Augusto, "Trabzonspor'a gelmeden önce anne ve babam ilk olarak tarihi yerleri araştırdı. Trabzon da şehir olarak birçok tarihi yere sahip. Bu yerler de çok güzel yerler. İzin günlerimizde Trabzon'un tarihi noktalarını daha yakından tanıyabilmeye çalışıyoruz her zaman. Turistik noktaları daha yakından görebilmeye çalışıyoruz. Trabzon'un güzelliklerini daha yakından görmek ve tarihini öğrenebilmek çok güzel." diye konuştu.