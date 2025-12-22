İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

Felipe Augusto: Üzgün bitirdiğim bir maç oldu

Trabzonspor'da Gençlerbirliği karşısında 2 gol atan Felipe Augusto, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Felipe Augusto: Üzgün bitirdiğim bir maç oldu
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Bordo-Mavililer adına ilk 2 golü kaydeden Felipe Augusto, açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜN BİTİRDİĞİM BİR MAÇ"

Brezilyalı golcü maç sonrası, "Golleri attım belki de ama üzgün bitirdiğim bir maç oldu. Gollerden ziyade kazanmak isterdim. Olmadı maalesef. Zor maç olacaktı. Bireysel anlamda ilk devreden memnunum. Gollerle katkıda bulunmak önemli. Ligin ilk yarısı iyi geçti. Bugünü saymazsak tabii ki." ifadelerini kullandı.

