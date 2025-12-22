Felipe Augusto: Üzgün bitirdiğim bir maç oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Bordo-Mavililer adına ilk 2 golü kaydeden Felipe Augusto, açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜN BİTİRDİĞİM BİR MAÇ"

Brezilyalı golcü maç sonrası, "Golleri attım belki de ama üzgün bitirdiğim bir maç oldu. Gollerden ziyade kazanmak isterdim. Olmadı maalesef. Zor maç olacaktı. Bireysel anlamda ilk devreden memnunum. Gollerle katkıda bulunmak önemli. Ligin ilk yarısı iyi geçti. Bugünü saymazsak tabii ki." ifadelerini kullandı.