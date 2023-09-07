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Spor

Felipe Melo, A takıma yükselen oğluyla antrenmana çıktı

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, A takıma yükselen oğlu David Melo ile antrenmana çıktı.

7 Eylül 2023 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Felipe Melo, A takıma yükselen oğluyla antrenmana çıktı
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4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo, şu sıralar Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de forma giyiyor.

Felipe Melo, takımla gerçekleştirdiği antrenmanlarda büyük bir gurur yaşadı.

40 yaşındaki tecrübeli futbolcu Melo, kulübü Fluminense'de A Takım'a yükselen oğlu Davi Melo ile birlikte antrenmana çıktı.

Antrenmanda yüksek efor sarf eden ikili sık sık rakip olarak karşı karşıya geldi.

SEZON PERFORMANSI

Şu sıralar devam eden Brezilya Ligi'nde bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Melo takımına 2 gollük katkıda bulundu.

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