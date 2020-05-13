Felipe Melo: ''Chiellini beni kötülüyor çünkü ona kafa atmıştım''

13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:26 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:26

Juventus'ta forma giyen Giorgio Chiellini, "Felipe Melo da çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Beterin beteriydi. Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Antrenörlere de söyledim, o çürük bir elma" sözleriyle Melo'yu eleştirmişti.

Felipe Melo "Kitap yazıp insanları suçlamak çok kolay bir şeydir. Bu adam belki bana hala kızgındır, çünkü Galatasaray'da oynarken onu tokatlamıştım ve Şampiyonlar Ligi'nden elemiştim. Ayrıca, Inter'de oynarken de onları her alanda yenmiştik. Chiellini böyle biridir işte. Her zaman harika biriymiş gibi davranır.

Ayrıca, 2009 Konfederasyon Kupası'nda onları 3-0 yendiğimizi hatırlıyorum. Bence bu mağlubiyetlerin acısı var hala onda. Bana karşı hiçbir şey kazanamadı" şeklinde yanıt vermişti.

"SIENA MAÇINDA KAFA ATMIŞTIM"



Chiellini hakkında bir kez daha konuşan Melo, "Bu adamın benle bir derdi var çünkü ona Siena maçında kafa atmıştım. Kitabını yazdıktan sonra söylemem gerekenleri söyledim. O sözleri sırf otobiyografisini satabilmek için söyledi. Ayrıca şu an kitap yazmanın sırası değil, insanlar ölüyor" dedi.

"INTER ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Galatasaray'dan ayrılık süreci hakkında da açıklamalar yapan Brezilyalı oyuncu, "Inter'de oynamak çocukluk hayalimdi. Galatasaray'da tarih yazdım. Orada kalmak benim için çok iyiydi çünkü taraftarların idolüydüm. 3 yıllık sözleşme imzalamıştım ve çok kazanıyordum. Sonra Inter'e gittim. Galatasaray'da aldığımın yarısı kazandım ama yüreğimi ortaya koydum. Fiorentina'da oynarken Mourinho beni istemişti ama ben Juventus'a, kapılarını benim için açan muhteşem bir kulübe gittim. Juventus hakkında hiç kötü konuşmadım. San Siro'ya gittiğimde Inter formasıyla Milano derbisine çıktığım gün muhteşemdi" ifadelerini kullandı.