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Spor

Felipe Melo emeklilik kararını açıkladı! İşte Brezilyalı yıldızın son hedefi

Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Felipe Melo emeklilik kararını açıkladı ve kariyerine son vermeden önce FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almak istediğini söyledi.

11 Ekim 2024 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Felipe Melo emeklilik kararını açıkladı! İşte Brezilyalı yıldızın son hedefi
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Galatasaray forması altında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Fluminense'de kariyerine devam eden Felipe Melo yaptığı açıklamada, 2025 yılının sonunda futbolcu bırakacağını duyurdu.

41 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giymek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini belirtti.

GALATASARAY KARNESİ

Melo, Galatasaray formasıyla 154 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.

Melo, Fluminense ile ise bu sezon 23 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 1.174 dakika süre alan 41 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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