Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu, Melo, yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray ailem. Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin. 14 Aralık'ta beraberiz, umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim, sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum" dedi.