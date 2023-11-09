Felipe Melo: Messi'den sonra en iyisi o

Libertadores'in 13 golle en golcü oyuncusu ve Fluminense formasıyla turnuva şampiyonu olan German Cano, Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni tarafından henüz aday kadroya çağrılmadı.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo takım arkadaşı German Cano'nun, Arjantin'e çağrılması gerektiğini söyledi.

"MESSI'DEN SONRA EN İYİSİ"

Lionel Messi'den sonra şu anda Arjantin'in en iyi futbolcusunun German Cano olduğunu söyleyen Felipe Melo, "Scaloni'ye ne olduğunu anlamıyorum, onunla oynadım, harika bir adam. Ama futbol anlıktır ve Cano Arjantin'in en iyilerinden biri, Messi'den sonra en iyisi." dedi ve şu cümleleri kullandı:

"Onu almalısınız, ona fırsat vermelisiniz. Dostluk maçı bile olsa onu aramalısınız, çok şey yapan bir oyuncu. Cano 2 numara, 1 numara Messi."

55 MAÇA ÇIKTI

35 yaşındaki German Cano, bu sezon Fluminense formasıyla çıktığı 55 maçta 37 gol kaydetti.