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Spor

Felipe Melo: Messi'den sonra en iyisi o

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fluminense'nin futbolcusu Felipe Melo, çok iyi bir sezon geçiren takım arkadaşı German Cano ile ilgili konuştu. Arjantin Milli Takımı'na çağrılmamasına anlam veremediğini söyleyen Melo, 'Cano, Arjantin'in en iyilerinden biri. Messi'den sonra en iyisi o. Neden kadroya alınmadığını anlamıyorum.' sözlerini sarf etti.

9 Kasım 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Felipe Melo: Messi'den sonra en iyisi o
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Libertadores'in 13 golle en golcü oyuncusu ve Fluminense formasıyla turnuva şampiyonu olan German Cano, Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni tarafından henüz aday kadroya çağrılmadı.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo takım arkadaşı German Cano'nun, Arjantin'e çağrılması gerektiğini söyledi.

"MESSI'DEN SONRA EN İYİSİ"

Lionel Messi'den sonra şu anda Arjantin'in en iyi futbolcusunun German Cano olduğunu söyleyen Felipe Melo, "Scaloni'ye ne olduğunu anlamıyorum, onunla oynadım, harika bir adam. Ama futbol anlıktır ve Cano Arjantin'in en iyilerinden biri, Messi'den sonra en iyisi." dedi ve şu cümleleri kullandı:

"Onu almalısınız, ona fırsat vermelisiniz. Dostluk maçı bile olsa onu aramalısınız, çok şey yapan bir oyuncu. Cano 2 numara, 1 numara Messi."

55 MAÇA ÇIKTI

35 yaşındaki German Cano, bu sezon Fluminense formasıyla çıktığı 55 maçta 37 gol kaydetti.

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