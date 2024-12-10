İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8519
  • EURO
    36,6901
  • ALTIN
    3017.9
  • BIST100
    10099
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Felipe Melo, sarı kırmızılı takımın kendisine vereceği ödül için İstanbul'a geldiği belirtildi.

10 Aralık 2024 Salı 19:44 - Güncelleme:
Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
ABONE OL

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi.

2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo'ya sarı kırmızılı yönetimin özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.