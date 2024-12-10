Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi.

2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo'ya sarı kırmızılı yönetimin özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.