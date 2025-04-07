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Spor

Felipe Melo ve Neymar karara tepki gösterdi: Futbol sıkıcı hale geliyor

Brezilya Futbol Federasyonu, Memphis Depay'ın Palmerias maçında yaptığına benzer hareketleri yapan futbolcuların cezalandırılacağını açıkladı. Alınan karara Felipe Melo, Neymar ve Memphis Depay tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2025 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
Felipe Melo ve Neymar karara tepki gösterdi: Futbol sıkıcı hale geliyor
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Brezilya'da Campeonato Paulista finalinde Corintians ile Palmerias arasında oynanan maçta Memphis Depay'ın yaptığı hareketin yankıları sürüyor.

Depay maçtaki bir pozisyonda korner direğine yakın bir bölgede topun üzerine çıkmış, sonrasında Palmerias futbolcularından tepki görmüştü. Bu pozisyonun ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Maçtaki bu hareketin ardından Brezilya Futbol Federasyonu, benzer pozisyonlarda futbolculara sarı kart gösterileceğini açıkladı. Federasyonun tahkim kurulu, bu kararın Conmebol'dan geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada, bu hareketin sportmenliğe aykırı olduğu ve futbola saygısızlık olarak nitelendirildiği belirtildi.

Felipe Melo, Neymar ve Memphis Depay bu karara tepki gösterdi. Neymar açıklamasında, "Futbol giderek daha fazla sıkcı hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Depay ise kararla ilgili, "Bunu açıkça belirtmek istiyorum, Brezilya futbol oynadığımız bir ülke, futbolu sadece ayaklarınızla değil, kafanızla da oynuyorsunuz. Daha iyi bir iş çıkarmaları gerekiyor." dedi.

Felipe Melo ise, "Brezilya, futbol oynamanın verdiği keyif sayesinde beş kez dünya şampiyonu oldu. Sokaklarda, toprakta oynayan çocuklara topa basamayacaklarını mı söyleyeceksiniz? Bunu onlara açıklayacak mısınız? Bunun saçma olduğunu düşünüyorum, buna katılmıyorum." açıklamasında bulundu.

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