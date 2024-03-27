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Spor

Felipe Melo'dan Dani Alves'e sert sözler!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, taciz suçundan tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves ile ilgili konuştu.

27 Mart 2024 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Felipe Melo'dan Dani Alves'e sert sözler!
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Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, taciz suçundan tutuklanan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Globo Esporte'ye konuşan Felipe Melo, cezaevinde 1 yıl yattıktan sonra 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılan Dani Alves'e dair çarpıcı sözler sart etti.

Felipe Melo açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"EĞER KIZIMIN BAŞINA GELSEYDİ..."

"Kimse bu konu hakkında konuşmak zorunda değil. Ama ben yorum yapmakta bir sorun görmüyorum. Benim 15 yaşında bir kızım var. Eğer kızımın başına böyle bir şey gelseydi, bu röportajı vermek için burada olmazdım. Kadınlara saygı duyulmalı, erkeklere saygı duyulmalı."

"BU ÇOK CİDDİ BİR MESELE"

"Eğer suçlu bulunursa, yaptıklarının bedelini ödemek zorunda ve bu başkalarına da bunu yapmamaları için bir ders olsun. Bu çok ciddi bir mesele, sorumluluğu kimseye atamayız. Cezalarını çekmeli."

"KIZIN AİLESİNİN DUYGULARINI DÜŞÜNÜN"

"Artık futbol oynayamayacak ama olsun... Onu bir daha hapise atmazlar, çünkü parasını ödedi. Kanuna göre ödediler. Ödemek zorundalar. Cezasının yeterince uzun olduğunu bile sanmıyorum. Daniel Alves çoktan hapisten çıktı. Bunu bir kadına yapan biri için yeterli olduğunu sanmıyorum. Kızın ailesinin duygularını düşünün. Çocuklarımızı eğitmek gibi bir görevimiz var ve bu da büyük ölçüde bir aile meselesi. Oğullarımızı ve kızlarımızı bu tür olayların yaşanmaması için eğitmek gerekiyor."

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