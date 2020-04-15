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Spor

Felipe Melo'dan gıda yardımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, koronavirüs nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara 6 tonun üzerinde gıda yardımı yaptı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 23:12
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Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, ülkesinde koronavirüs nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen, kariyerinde ayrıca Inter, Juventus gibi takımların da formasını terleten Felipe Melo, kendisinin başlattığı girişimle insanlara yarım götürüyor.

6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.

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