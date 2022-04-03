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Spor

Felipe Sanchez Mateos: 3 puan için mutluyuz

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA3 Nisan 2022 Pazar 20:10 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 20:10
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi başladıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasına nasıl başlayacaklarıyla alakalı hafta boyunca çalıştıklarını dile getiren Mateos, "Öyle de başladık. Ancak 15 dakikanın ardından oyuncular biraz düştü. Bizim taleplerimizden biraz uzaklaştılar. Oyun disiplinimizden uzaklaşmaya başladılar." dedi.

İkinci yarıya rakibin 3 oyuncu değişikliği yaparak hızlı giriş yapmak istediğini dile getiren Mateos, "Özellikle 2 forvet ve Yusuf Sarı gibi hızlı bir oyuncuyu oyuna almaları, onlara ikinci yarıda bize karşı çok ve kaliteli adamlarla atak yapma şansı sundu. Sonuç olarak ligde pozisyonlarına baktığımızda onlar için önemli bir maçtı. Daha sonra golü buldular." diye konuştu.

Golün ardından topa sahip olmayı değil, kontrataklarla hücum yapmayı tercih ettiklerini anlatan Mateos, "Fakat oyuna koyduğumuz oyuncular, bu bağlamda çok etkili olamadı. Gerçekleştirdiğimiz ataklarda çok aksiyon oluşmadı. Sonuç olarak kazandık, 3 puan için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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