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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Bu maçı bir an önce unutmalıyız

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:31
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, şansız bir maç oynadıklarını belirtti.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakikada Wilson Eduardo ve Emre Akbaba ile buldukları fırsatları gole çevirebilmeleri halinde oyunun akışının farklı yöne gidebileceğini söyledi.

Değerlendiremedikleri iki pozisyonun ardından duran toptan gol yediklerini hatırlatan Mateos, "Bu bizde yumruk etkisi yaptı. Birkaç dakika kendimize gelemedik ve ardından ikinci golü yedik. Bu süreçten sonra mental çöküş başladı. Buna rağmen bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

İkinci yarı ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Mateos, "Şanssızlıktan başka bir şey diyemiyorum. Özellikle Awaziem'in pozisyonunda o topu ıskalaması, gol olması aslında maçın özeti gibiydi diyebilirim. Bu maçı bir an önce unutmalıyız. Önümüzde oldukça önemli bir kupa maçı var. Bu süreçten sonra o maça odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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