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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Duygusal ve mental olarak biraz yıprandık

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 yenen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 22:13 - Güncelleme:
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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK maçının ardından, "Arkadaşlarımız bugün sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "İki gün önce oynadığımız bir yarı final maçından dönerek geldik buraya. O maç bizim için çok duygusaldı. Hiç anlamadığımız bir kararla maalesef kupadan elendik. Duygusal ve mental olarak biraz yıprandık açıkçası. Arkadaşlarımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Bugün burada sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar. Bu doğrultuda mücadele gösterdiler. Oyuna gelecek olursak istediklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Önce bastık, geriden topla çıktık, topsuz oyunda iyi savunma yaptık. Karşımızda da geriden topla çıkışları iyi uygulayan bir rakip vardı. Buna rağmen sahada göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum." diye konuştu.

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