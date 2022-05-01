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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Kazanamama dinamiğini kırdık

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kazanamama dinamiğini kırdıkları bir maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 19:17 - Güncelleme:
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Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini vurguladı.

Rakiplerinin ligdeki konumunun belli olduğunu dile getiren Mateos, "Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum." dedi.

Bugün takım arkadaşlarının sahada ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Mateos, "Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

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