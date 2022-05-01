Felipe Sanchez Mateos: Kazanamama dinamiğini kırdık

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini vurguladı.

Rakiplerinin ligdeki konumunun belli olduğunu dile getiren Mateos, "Zorlandık ama negatif giden kazanamama dinamiğini kırdığımız için de mutluyum." dedi.

Bugün takım arkadaşlarının sahada ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Mateos, "Diğer maçlarda çok net gol fırsatları yaratamamıştık ama bugün bunları yaratabildik. Her ne kadar top kaleye girmek istemese de bir şekilde buradan galibiyetle ayrılıyoruz ve bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.