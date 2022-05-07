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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Oyuncu değişiklikleri ve taktiksel değişiklikler bize galibiyeti getirdi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın birbirine benzeyen iki takımın mücadelesi olduğunu belirtti.

Kendilerinin daha iyi iş çıkardıklarını düşündüğünü ifade eden Mateos, şunları söyledi:

Özellikle ilk 20-30 dakika oyunu inanılmaz derecede domine ettik. Zaten bu dakikalarda golü de bulduk. Tam ikinci golü yakalarken yediğimiz bir kontratakla oyunun 1-1 olması tabii hikayeyi değiştirdi. Biz ikinci golü atabilseydik farklı bir hikaye oluşabilirdi. Daha rahat oynayabilirdik. Ama oyuncular çabuk üzerlerinden attılar bu yediğimiz golün etkisini. Tekrar oyuna döndük. Oyunu kontrol ettik, domine ettik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri, gerekse taktiksel değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım.

Mateos, önlerinde bir kupa maçı olduğunu bu galibiyetin kendilerini oraya biraz daha konsantre götürüp sahadaki işlerini daha kolay hale getireceğini belirtti.

Mateos, "Avrupa'ya gitme şansınıza dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna bu maçın kendileri için bu anlamda çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden bunu hak eden taraf olmak istiyoruz. Gerek sonuçlarla, gerekse sahada oynadığımız futbolla." diye cevap verdi.

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