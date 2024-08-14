Güney Amerika'dan gelen bilgiler de transferde Galatasaray'ın sona yaklaştığı yönünde.

G.SARAY'I UZUN UZUN ANLATTI

AS Colombia'nın haberine göre; Felipe Melo, Fluminense'den takım arkadaşı Arias'a Galatasaray'ı uzun uzun anlattı ve tüm konular hakkında bilgi verdi.

YÖNETİMDEN İZİN İSTEDİ

Felipe Melo'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Arias'ın kaptanının direktifleri sonrasında Galatasaray'a sıcak baktığı ve gitmek için yönetimden izin istediği belirtildi.

G.SARAY'IN TEKLİFİ

Daha önce Zenit'ten gelen teklifi kabul etmeyen Arias için Galatasaray'ın önerdiği bonservis ise 10 milyon euro.

ELLERİ KOLLARI BAĞLANDI

Her ne kadar Brezilya ekibi, bu teklifi yeterli bulmasa da oyuncunun gitmek istemesinin ardından elleri kolları bağlandı.

BU HAFTA İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı ve Arias'ın hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı belirtildi.

COPA AMERICA'DA FİNAL

Copa America'daki başarılı performansı ile dikkat çeken ve aynı zamanda Davinson Sanchez'in vatandaşı olan Arias'ın da sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fluminense ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Arias, Kolombiya formasıyla final oynadığı Copa America'da 6 maçta 2 asiste imza atmıştı.

36 GOL, 40 ASİST

Güncel bonservis değeri 14 milyon euro olan Jhon Arias, Fluminense'nin en etkili hücum kozları arasında yer alıyor. Kolombiyalı futbolcunun 176 resmi maçta 36 gol, 40 asisti bulunuyor.