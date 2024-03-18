Felix Magath: Xabi Alonso Bayer Leverkusen'de kalacaktır

Bayern Münih'in eski teknik direktörü Felix Magath, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"LEVERKUSEN'DE KALACAKTIR"

Bayern Münih ile adı anılan İspanyol teknik adamı değerlendiren Magath, "Xabi Alonso zeki bir adam ve bence Bayer Leverkusen'de kalacaktır" dedi.

"BAYERN FARKLI BİR DÜNYA"

Bu sözlerinin nedeni sorulan Magath, "Çünkü Bayern Münih farklı bir dünya. Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, iki farklı takım. Bayer Leverkusen'de sahip olduğu pozisyona başka hiçbir yerde ulaşamaz, belki şanslıysa Liverpool'da. Ancak aksi takdirde antrenörlük kariyerinde bir daha bu pozisyona gelebileceğini sanmıyorum" cevabını verdi.

"BAYERN AYNI YETKİYİ VERMEZ"

Bayern Münih'in olası bir anlaşmada Alonso'ya Bayer Leverkusen'deki yetkisini vermeyeceğini söyleyen Magath, "Bu Bayern Münih için yeni bir şey olurdu" sözlerini sarf etti.

BU SEZON YENİLMEDİ

Bayer Leverkusen'de bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Xabi Alonso, 33 galibiyet ve 5 beraberlikle mağlubiyet yaşamadı.

Bayern Münih dışında adı Liverpool ile de anılan Alonso'n