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Spor

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Felix Uduokhai, siyah beyazlılardan gelen teklifi reddetti.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın teklifini reddetti
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Son olarak İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlı takıma beklenmedik bir haber geldi.

Beşiktaş, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Felix Uduokhai için iyi bir teklif yaptı ancak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Haberde Giovanni van Bronckhorst'un başarılı stoperi çok istediği belirtilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.

Alman ekibiyle 124 maça çıkan Felix, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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