3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Felix Uduokhai için Beşiktaş'a resmi teklif
Felix Uduokhai için Beşiktaş'a resmi teklif

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan ve takımdan ayrılması beklenen Felix Uduokhai için Fransız ekibi Paris FC devreye girdi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 12:53
Mainz'ın ardından bu kez Fransa'dan Paris FC, siyah-beyazlıların deneyimli stoperi Felix Uduokhai için resmi teklif sundu.

Paris FC, Mainz gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Fransız ekibinin teklifinin, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı ve ardından bonservisini alma opsiyonunu içerdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ

Beşiktaş, satın alma bedelinin 4–5 milyon euro seviyesinde olmasını istiyor. Tarafların anlaşması halinde Uduokhai'nin Paris FC'ye transferi gerçekleşecek.

