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Spor

Felix Uduokhai: Kafamız rahat olmalı

Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Felix Uduokhai: Kafamız rahat olmalı
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Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Felix Uduokhai yaptığı açıklamada, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız." dedi.

Tecrübeli stoper ayrıca, "Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. Benim için geri dönmek çok önemliydi. İkinci yarıda da yüzde yüzümle geri dönmüş olacağım." diye konuştu.

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