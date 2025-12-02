Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a 500 bin euro kiralama bedeliyle ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla katılan Felix Uduokhai, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından sahada düzenli olarak yer alamıyor.

SON 7 MAÇTA OYNAMADI, AYRILIK KARARI ALDI

Sky Sport Almanya'nın aktardığı bilgilere göre, ligde son 6 karşılaşmada toplamda yalnızca bir dakika forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper, Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş'ta yönetimin de oyuncunun bu isteğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

BUNDESLIGA'YA DÖNME İHTİMALİ

Uduokhai'nin kariyerini sürdürdüğü Bundesliga'ya geri dönme olasılığı bulunduğu ve yeni bir takım arayışlarını hızlandırdığı ifade edildi.

1,5 YILLIK KALAN SÖZLEŞME

28 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.