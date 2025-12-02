İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4488
  • EURO
    49,2879
  • ALTIN
    5725.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Felix Uduokhai kararını verdi! Beşiktaş'ta veda zamanı
Spor

Felix Uduokhai kararını verdi! Beşiktaş'ta veda zamanı

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Felix Uduokhai için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Felix Uduokhai siyah beyazlı ekipten ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 17:29 - Güncelleme:
Felix Uduokhai kararını verdi! Beşiktaş'ta veda zamanı
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a 500 bin euro kiralama bedeliyle ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla katılan Felix Uduokhai, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından sahada düzenli olarak yer alamıyor.

SON 7 MAÇTA OYNAMADI, AYRILIK KARARI ALDI

Sky Sport Almanya'nın aktardığı bilgilere göre, ligde son 6 karşılaşmada toplamda yalnızca bir dakika forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper, Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş'ta yönetimin de oyuncunun bu isteğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

BUNDESLIGA'YA DÖNME İHTİMALİ

Uduokhai'nin kariyerini sürdürdüğü Bundesliga'ya geri dönme olasılığı bulunduğu ve yeni bir takım arayışlarını hızlandırdığı ifade edildi.

1,5 YILLIK KALAN SÖZLEŞME

28 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.