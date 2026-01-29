İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Felix Uduokhai transferi için İtalyanlar masadan kalktı

İtalyan ekibi Hellas Verona, Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai için temas kurdu. Ancak iki kulüp arasında transfer formülü ve mali şartlar konusunda görüş ayrılıkları yaşandı ve İtalyan ekibi masadan kalktı.

29 Ocak 2026 Perşembe 10:31
Felix Uduokhai transferi için İtalyanlar masadan kalktı
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, savunma hattını güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı ancak girişim kısa sürede sonuçsuz kaldı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; 1997 doğumlu Alman stoper için dün sabah kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu. Ancak yapılan görüşmelerde transfer formülü ve mali şartlar konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından Hellas Verona cephesi masadan kalktı ve Uduokhai transferi rafa kaldırıldı.

