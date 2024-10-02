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Spor

Felix Uduokhai: Umarım taraftarımızla galibiyeti kutlarız

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Felix Uduokhai, Eintracht Frankfurt'un kaliteli bir takım olduğunu söyleyerek, 'İyi hazırlandık. Yarın da harika taraftarımızın gücüyle maçı bekleyeceğiz. Oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım maç sonunda beraber galibiyeti kutlarız' dedi.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Felix Uduokhai: Umarım taraftarımızla galibiyeti kutlarız
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de evinde Alman takımı Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların 27 yaşındaki futbolcusu Felix Uduokhai, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Eintracht Frankfurt, müsabakasına iyi hazırlandıklarını dile getiren Uduokhai, "Maç için heyecanlıyız. Evimizde oynayacağız. İyi hazırlandık. Yarın da harika taraftarımızın gücüyle maçı bekleyeceğiz. Oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım maç sonunda beraber galibiyeti kutlarız. Zor bir maç olacak. Lige de iyi başlangıç yaptılar. Kalitelerinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, savunmadaki takım arkadaşlarıyla uyumunun sorulması üzerine, "Tayyip ve Emirhan'la da bu ilişkimiz var. Adaptasyon anlamında bana yardımcı oldular. Maçlardan önce rakip santrforlarla ilgili nelere dikkat etmemle alakalı şeyleri söylüyorlar. Bu küçük detaylar da adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Paulista da lider bir oyuncu. Ona minnettarım" diye cevap verdi.

"BİRLİKTE KALMAK ÖNEMLİ OLACAK"

27 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt'un son senelerde iyi gelişim gösteren bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Fiziksel anlamda da çok güçlüler. Sistem oyunu oynuyorlar. Ön alan baskısı yapıyorlar. Ön alanda da iyi oyuncular var. Hem top bizde hem de değilken birlikte kalmak önemli olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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