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Fener’in süper ikilisi

A.Gücü galibiyetinin mimarları arasında yer alan ikiliden Alman Kruse 5 lig maçında 4 asist yaptı. Kosovalı golcü Vedat Muriç ise fileleri 3 kez sarstı.

  • Star Spor
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GEÇEN sezonki transferlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe bu sezon turnayı gözünden vurmuş görünüyor. Kanarya’nın yeni isimlerinden Vedat Muriç ile Max Kruse geride kalan 5 lig maçında adeta takımlarını sırtlayan isimler oldu. Kruse 5 lig haftasında 4 asiste imza attı. Trabzonspor, Gazişehir, Başakşehir ve Ankaragücü maçında birer gol pası veren Alman futbolcu, henüz gol atamasa da etkili vuruşlarıyla her an bu yönde de katkı sağlayacağını gösterdi.

MURİÇ DEVLERİN TAKİBİNE GİRDİ

Vedat Muriç ise 3 gol atarak geçen sezon hücumda yaşanan sıkıntıları giderme yolunda iyi sinyaller verdi. Kosovalı oyuncu Gazişehir, Başakşehir ve Ankaragücü filelerini havalandırdı. Muriç ayrıca, Ankaragücü maçında Zanka’nın golünde de kornerden asisti yapan isim oldu. Öte yandan Fener’deki performansı sonrası Muriç, Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco’nun Muriç’i takip edip sezon sonu için rapor hazırladıkları öğrenildi.

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