Fener forvetsiz kaldı
Kanarya’da Soldado cezalı duruma düştü. Slimani kadro dışı, Frey ise sakat. Fenerbahçe’de hafta sonu oynanacak Alanya maçında Yanal mecburiyetten Ayew ya da Alper’i forvette oynatacak.
- StarSpor
FENERBAHÇE, 10 kişi tamamladığı Galatasaray derbisinden 1 puan çıkartırken, çok önemli bir kayıp daha verdi. Kırmızı kart cezalısı Hasan Ali’nin yanı sıra, Soldado da sarı kart cezalısı olduğu için Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Sarı-Lacivertli takımın 3 forvetinden Slimani’yi Ersun Yanal kadro dışı bırakırken, haftalardır forma giymiyor. Frey’in ise sakatlığı devam ediyor. Elinde santrfor kalmayan Teknik Direktör Yanal’ın Alanyaspor deplasmanında daha önce de forvette denediği Alper Potik ya da Ayew’i santrfor olarak sahaya sürmesi bekleniyor
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