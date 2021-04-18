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Spor

Fenerahçe'de Ozan Tufan rekor kırdı! Kariyerinde ilk kez...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 asistlik performansla maça damga vuran Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

18 Nisan 2021 Pazar 22:55 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 23:05
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Fenerbahçe, kritik öneme sahip olan maçta, ligde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Medipol Başakşehir'i Szalai ve Pelkas'ın golleriyle mağlup etti.

Fenerbahçe'nin bulduğu 2 golde de asisti yapan isim bu sezonun formda ismi Ozan Tufan'dı. Szalai ve Pelkas'ın gol paslarını veren Ozan, asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Öte yandan bu sezon deplasmandaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertliler, dış sahada oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi.

Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 3B), 1996/97'den bu yana tek sezondaki en uzun serisini egale etti.

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