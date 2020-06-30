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Spor

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? De Colo'dan açıklama geldi

Başantrenör Zeljko Obradovic, yıldız oyuncusu Luigi Datome ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'da, Nando De Colo'nun durumu merakla bekleniyordu. Fransız yıldız, transfer durumuyla alakalı bir son dakika açıklaması yaptı.

30 Haziran 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 14:58
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Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, ülkesinden La Voix du Nord'a son durumuyla alakalı konuştu.

33 yaşındaki Fransız yıldız, adının çeşitli transfer dedikodularına karışması üzerine,"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Yeni koçun gelmesini bekliyoruz. Ardından, yeni planlama ortaya çıkacaktır. Maurizio Gherardini ile sürekli iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.

"SARAS EN GÜZEL SEÇİM OLUR"

Zeljko Obradovic'in ayrılığı ve Sarunas Jasikevicius görüşmeleri üzerine gelen soruya Nando De Colo, "Kulüp yeni koç için görüşmelerini sürdürüyor. Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu en güzel seçim olur." cevabını verdi.

"GELECEK HABERİ BEKLİYORUM"

De Colo, Fenerbahçe'den ayrılmadığını ve başka bir kulüple görüşmediğini belirterek, "Şu anda kimseyle transfer görüşmesi yapmıyorum. Sadece Fenerbahçe'den gelecek haberi bekliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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