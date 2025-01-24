Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Oyuncu ve Rize ekibi de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE, TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

BU SEZON NE YAPTI?

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.