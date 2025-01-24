Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Oyuncu ve Rize ekibi de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
FENERBAHÇE, TFF'YE BİLDİRDİ
Fenerbahçe, Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.
BU SEZON NE YAPTI?
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2025
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/fpC4KI7CPC