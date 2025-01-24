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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Samet Akaydin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de, Samet Akaydin bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Sarı-lacivertli ekip milli futbolcu ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Samet Akaydin'in yeni takımı belli oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Oyuncu ve Rize ekibi de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE, TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Samet Akaydin ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

BU SEZON NE YAPTI?

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

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