Fenerbahç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'na kavuştu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek elde ettiği 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı düzenlenen törenle aldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Fenerbahçe Opet'e kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Oyunculara madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten takdim etti.

Kupa, Fenerbahçe Opet'in kaptanları Şerife Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın ellerinde yükselirken sarı-laciverti oyuncular da büyük bir sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalinde yer alan ÇBK Mersin'e ise ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.

MEESSEMAN MVP ÖDÜLÜNÜ ALDI

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Opet'in Belçikalı uzunu Emma Meesseman oldu.

Tecrübeli oyuncu karşılaşmayı 20 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.