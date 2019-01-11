Fenerbahçe - Alkmaar'ı devirdi! 3-2

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı

Fenerbahçe'nin golleri 6. dakikada İsmail Köybaşı, 54. dakikada Mehmet Ekici ve 84. dakikada Frey'den geldi. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın gollerini ise 51. ve 75. dakikalarda Seuntijens kaydetti.

Fenerbahçe 11'i : Volkan Demirel, İsmail, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Şener, Jailson, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Dirar, Valbuena, Slimani.

AZ Alkmaar 11'i : Bizot; Van Rhijn, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Idrissi