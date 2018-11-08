Fenerbahçe - Anderlecht | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
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