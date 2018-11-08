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Fenerbahçe - Anderlecht | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlıyor.

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İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

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